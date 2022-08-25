تجنّب سماع المواقف

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لبنان
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Lebanon 24
25-08-2022
|
17:17
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يتجنّب نواب في لقاء الـ13 التغييري سماع أي موقف يتضمن ترشيحات للرئاسة، تعتبر تصعيداً بوجه التوجه الوفاقي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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