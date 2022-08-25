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لبنان
حريق في الوادي الواقع بين بكركي وذوق مكايل
Lebanon 24
25-08-2022
|
18:50
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شبّ حريق في الوادي الواقع بين بكركي وذوق مكايل.
وقد غطّت سحب الدخان المنطقة وحجبت الرؤية بشكل كبير.
كما عملت عناصر وسيارات الدفاع المدني على إخماده.
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