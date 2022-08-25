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لبنان
تسارع الاستحقاقات المتصلة بالتشريع المالي.. واجراءات موقتة لتفادي العتمة الشاملة
Lebanon 24
25-08-2022
|
22:07
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قبل أيام من بدء المهلة الدستورية تسارعت الاستحقاقات المتصلة بالتشريع المالي اذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة للجان المشتركة الثلثاء لدرس قانون "الكابيتال كونترول"،في حين أعلن رئيس لجنة المال الموازنة النائب إبرهيم كنعان انتهاء لجنة المال من مناقشة موازنة 2022 "ولكن التقرير الذي سأعده يتضمن المواد الموافق عليها والمعلقة والايرادات بموجب سيناريوهات وزارة المال". وأوضح كنعان "نحن بين السيء والأسوأ أي بين موازنة يُقرّر فيها المجلس النيابي وبين الأسوأ أي الصرف على القاعدة الاثنيّ عشرية مع ما يعنيه ذلك من عدم إمكان تقديم الخدمات للناس". وقال "همّنا أن نقر موازنة متوازنة تستطيع الدولة أن تضبطها وأخذنا باقتراح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل عن سيناريوين بما يخص سعر الصرف في الموازنة وهما 12 ألف ليرة و14 ألف ليرة لبنانية ونحن نجنح إلى السعر الأقل".
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في غضون ذلك تتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية ما يرتب أعباء إضافية على المواطنين، في ظل اقتراب لبنان من العتمة الشاملة وارتفاع أسعار المحروقات.
وأفادت مؤسسة «كهرباء لبنان» بأنه «سوف يتم وضع معمل الزهراني قسرياً خارج الخدمة بعد ظهر اليوم، جرّاء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل، ما سيؤدّي إلى توقّف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يُعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة».
لكن وزير الطاقة أعلن أنّه «بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الأعمال أُعطيت الموافقة لمؤسسة كهرباء لبنان على استخدام جزء من الفيول «غرايد ب» المخزن في معملي الجية والذوق، والذي يقدر بـ40 الف طن، بهدف تفادي الوقوع في العتمة الشاملة مع قرب نفاد مادة الغاز اويل لزوم تشغيل معمل الزهراني الى حين وصول شحنة الفيول العراقي في منتصف الشهر المقبل».
وإذ انضم موظفو شركتي الفا وتاتش الى العمال المضربين في القطاع العام، أمل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري بعد اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية، «حصول صندوق تعاضد القضاة على مبلغ 35 ملياراً من احتياط الموازنة لتتحسن الأمور ويعود القضاء الى عمله».
وافاد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية أن محاولة بدء تشغيل المحركات العكسية في معملي الذوق والجية قد تواجه مشاكل، لافتة الى ان "المشكلة الأولى هي توقف الشركة المولجة بأعمال الصيانة والتشغيل في كلا المعملين، أما المشكلة الثانية بسبب الإشكالية التي حصلت مع المشغل حيث اعتبر الأخير بأن شحنة الفيول الأخيرة "غرايد ب" غير مطابقة للمواصفات على عكس نتائج فحوصات المختبر".
لذا، يتوقف إعادة تشغيل معملي الذوق والجية وتفادي العتمة الشاملة على موافقة الشركة العمل من جديد، بالاضافة الى الاشكالية المتمثلة في مدى مطابقة شحنة الفيول للمواصفات.
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