29
o
بيروت
30
o
طرابلس
21
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل انسحبت "نوفاتيك" ودّياً؟
Lebanon 24
25-08-2022
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عبدالله قمح في" الاخبار": في كتاب رسمي وجّهته إلى وزارة الطاقة في 30 حزيران الماضي، أعربت شركة «نوفاتيك» الروسية، عن رغبتها في الانسحاب من تحالف الشركات الملتزمة التنقيب عن النفط في البلوكين 4 و 9، بحلول موعد انتهاء مدّة الاستكشاف الأولى المحدّدة في 22 تشرين الأول المقبل. وبرّرت الشركة رغبتها بالإشارة إلى «الوضع المالي والاقتصادي» فضلاً عن «المخاطر السياسية العالمية». ورغم أن الانسحاب فُسّر بأبعاد سياسية واقتصادية محلية ودولية، إلا أنه بدا مدروساً ومنسّقاً مع شركاء التحالف «إيني» و«توتال إينرجي».
Advertisement
أثار هذا القرار خضّة، لا سيما أن انسحاب شركة روسية يمكن تفسيره جيوسياسياً، سواء لجهة انفجار الحرب في المنطقة، أو تداعيات أخرى متّصلة بإعادة تموضع استراتيجي للشركات العاملة في حوض المتوسط في سياق الحرب الروسية - الأوكرانية، وهذا ما يعني في كل الأحوال، أنه ستكون هناك تعقيدات أوسع في البلوكات اللبنانية.
تقول مصادر مطلعة، إن القرار «مدروس ومحبوك بشكل جيّد، وهذا ما يعني أن التفسيرات والربط قد يكون مبالغاً فيه بشكل واسع». فالمسألة ربما تتعلق بقدرة «نوفاتيك» على الاستمرار في ظل العقوبات الأميركية، ولا سيما أن الاستمرار قد يتطلب منها ضخّ سيولة كبيرة. كذلك، يمكن الإشارة إلى أن نوفاتيك ليست سوى شريك استثماري، أي أنها ليست شريك تنفيذي، بالتالي فإن الجدوى من وجودها أصلاً ضمن هذا التحالف هو الوجود الروسي لتحقيق عوائد استثمارية حصراً، بخلاف وجود «روزنفت» في لبنان التي تقوم بأعمال تنفيذية.
بالنسبة للجانب اللبناني، فإن بنود العقد واضحة وهي تتضمن خيارين: السماح لشركاء التحالف بالاستحواذ على حصّة «نوفاتيك»، أو استحواذ الدولة اللبنانية على حصّتها ثم بيعها لشركة ثالثة.فالبند 5 من المادة 36,2 من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين للرقعتين 4 و 9 الصادر نموذجهما بالمرسوم 43/2017، يعطي الحقّ لوزارة الطاقة في الاستحواذ على الحصّة. وفي هذه الحالة يختار الوزير أن تقوم الدولة، أو أي كيان مملكوك بالكامل من قبلها شرط أن يكون قادراً مالياً على الالتزام بموجباته، أن يأخذ تنازلاً جبرياً عن كامل نسبة مشاركة «نوفاتيك». كما يمكن، أن تستحوذ الشركتان على حصّة «نوفاتيك» بناءً على قرار من وزارة الطاقة وبالاتفاق معها.
وحتى الآن، لا يبدو واضحاً من هي الجهة ذات المصلحة في الاستحواذ على حقوق «نوفاتيك». على جدول الأعمال ثمة مجموعة جهات تعد «هيئة إدارة قطاع البترول» واحدة منها، ويعود إليها تقديم اقتراحات في هذا الشأن. يُطرح سياسياً معلومات عن شركات محسوبة على دولة قطر قد ترغب في أداء دور ما في هذا المجال. في المقابل، نقل عن تركيا استعدادها للمشاركة في «كونسورتيوم» توتال وإيني. لاحقاً جرى «تكذيب المعلومات» التي قيل إن مسؤولاً لبنانياً نقلها. غير أن المعلومات تفيد بأن أنقرة التي علمت بخروج «نوفاتيك» قبل مدة، قد تكون لديها مصلحة بالمشاركة وبالفعل قد تكون مستعدة لتقديم عرض جدّي. ما يعزّز احتمال ما تقدم، عودة العلاقات الثنائية بين أنقرة و تل أبيب إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وهذا يخدم الشركات التركية، الساعية إلى جانب أنقرة، في تأمين حضورها ضمن محيط المتوسط الواعد بالغاز، لا سيما أن تركيا تمتلك أباراً واعدة بدورها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تأجيل موعد بدء العام الدراسي... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة (صورة)
Lebanon 24
تأجيل موعد بدء العام الدراسي... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة (صورة)
07:51 | 2022-08-25
25/08/2022 07:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب بتوقّع جديدٍ...ماذا قال؟
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب بتوقّع جديدٍ...ماذا قال؟
06:22 | 2022-08-25
25/08/2022 06:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اخبار سيئة عن "كهرباء لبنان".. توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية في هذا الموعد
Lebanon 24
اخبار سيئة عن "كهرباء لبنان".. توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية في هذا الموعد
06:53 | 2022-08-25
25/08/2022 06:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها وابتعادها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم (صور)
Lebanon 24
بعد طلاقها وابتعادها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم (صور)
04:17 | 2022-08-25
25/08/2022 04:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة الضحية إيلي ناجي طانيوس: نستنكر أشد الاستنكار التطاول على ميقاتي
Lebanon 24
عائلة الضحية إيلي ناجي طانيوس: نستنكر أشد الاستنكار التطاول على ميقاتي
15:47 | 2022-08-25
25/08/2022 03:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2022-08-26
الأسعار بالدولار... والفاتورة بالليرة!
02:38 | 2022-08-26
ضاهر ناشد بري لعقد جلسة طارئة لمجلس النّوّاب للبحث في الأزمة الاجتماعيّة
02:30 | 2022-08-26
رغم الخلافات بينهما... هذا الأمر قد يُوحّد "القوّات" و"التيّار"!
02:20 | 2022-08-26
مخاوف.. ماذا يجري داخل محطّات البنزين؟
02:15 | 2022-08-26
حُسومات على الرّواتب واجهت فئة من اللبنانيين.. هكذا جاءت الأرقام
02:08 | 2022-08-26
جعجع: للاتيان برئيس سيادي وإصلاحي يضعُ البلاد على سكة الإنقاذ
فيديو
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:42 | 2022-08-25
26/08/2022 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-08-25
26/08/2022 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
26/08/2022 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact