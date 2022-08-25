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لبنان

عطاالله: عون سيغادر ولكن نحضّر لتصعيد إذا لم تُشكل حكومة

Lebanon 24
25-08-2022 | 22:37
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يقول عضو تكتل " لبنان القوي" النائب غسان عطاالله ل" النهار": ان الرئيس ميشال عون سيخرج من القصر في الموعد المحدد دستوريا، وهذا امر مفروغ منه عندنا في التيار وفي اوساط القصر نفسه".
اضاف: "لا نخفي اننا في صدد الاعداد لخطوات تصعيدية، وهذا من حقنا وسنعلن عنها في حينه. وهذه الخطوات تنطلق من اعتراضنا على الفراغين الرئاسي والحكومي وامساك ميقاتي بمقاليد الحكم. لذا نحن ندعو كل القوى السياسية الى استغلال فترة الشهرين المتبقيين على انتهاء ولاية الرئيس عون للبحث على نحو جاد عن حلول وعن تفاهمات وتوافقات تفضي الى تأليف حكومة وانتخاب رئيس جديد. ولا نبالغ اطلاقا اذا قلنا اننا نعمل جاهدين في التيار على ما يمكن تلافي الفراغ الرئاسي لاننا ندرك الاخطار والمحاذير ونملك جرأة التعبير عنها والتحذير من مخاطرها بخلاف سوانا من القوى التي تراهن على الفراغ وتبني حساباتها على الفوضى".
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