خبرٌ سار بشأن رواتب التّقاعد.. إليكم ما يجري في الكواليس

أقرّ مجلس إدارة الصّندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ، أمس الخميس، التقرير الخاص بزيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة.



Advertisement وتفصيلاً، فإنّ التعرفة الخاصة بالأعمال الطبية خارج المستشفى (المُعاينات الطبيّة، كلفة فحوصات المختبر والصور) تضاعفت بنحو مرتين ونصف. أمّا التعرفة الخاصة بالأعمال الطبية داخل المستشفى (الأعمال الجراحية) فتضاعفت 3 مرات. أمّا في ما خصّ الاستشفاء العادي الذي يستوجب الدخول إلى المستشفى من دون إجراء عمليات، فسيُضاعف مرتين ونصف أيضاً. وتفصيلاً، فإنّ التعرفة الخاصة بالأعمال الطبية خارج المستشفى (المُعاينات الطبيّة، كلفة فحوصات المختبر والصور) تضاعفت بنحو مرتين ونصف. أمّا التعرفة الخاصة بالأعمال الطبية داخل المستشفى (الأعمال الجراحية) فتضاعفت 3 مرات. أمّا في ما خصّ الاستشفاء العادي الذي يستوجب الدخول إلى المستشفى من دون إجراء عمليات، فسيُضاعف مرتين ونصف أيضاً.



وعلى صعيد معاينة الأخصائي، فإنّها ازدادت بشكل طفيف، إذ ارتفعت إلى 125 ألف ليرة، في حين أن معاينة الطبيب العام ارتفعت إلى 80 ألف ليرة، وهو رقمٌ لا يُذكر أمام أرقام ثمن "كشفيّة الحكيم" التي بلغت 500 ألف ليرة وأكثر.



ونقلت صحيفة "الديار" عن مدير عام "الضمان" محمد كركي قوله إنّ "الموافقة على القرار الجديد بشأن التعرفات الطبية، جاء بعدما كانت إدارة الضمان رفعت اقتراحاتها بزيادة التعرفة يوم 16 آب الجاري"، مشيراً إلى أنه "ستتم إعادة التصويت على القرار بعد 15 يوماً"، وقال: "نتوقع أيضاً أن تتم زيادة التعرفة الجديدة للاستشفاء يوم 15 أيلول المُقبل".

ما الهدف من زيادة التعرفة؟



بحسب كركي، فإنّ الهدف من هذا القرار هو التخفيف قدر الإمكان من الفروقات التي يتقضاها الاطباء والمستشفيات من المرضى، لافتاً الى انه سيتم دراسة زيادة فواتير الأدوية وتكلفتها حتى يتم رفع الأمر الى الدولة من لأجل تأمين التمويل اللازم، متوقعاً ان يتم رفع هذه الدراسة خلال 3 أسابيع.



عن رواتب التقاعد.. ماذا يجري في الكواليس؟



وفي موضوع مشروع تحويل تعويض نهاية الخدمة الى راتب تقاعدي، قال كركي لـ"الديار": "سبق ان عقدنا اجتماعاً مع وزير العمل من اسبوعين وعرضنا للهيئات الاقتصادية وللاتحاد العمالي العام فلسفة هذا المشروع وتقديماته وكيفية تطبيقه، وكان هناك ترحيب من قبل وزير العمل و اصحاب العمل والعمال".



وكشف كركي أنه "سيتم إعطاء راتب تقاعدي مدى الحياة للذين سيتقاعدون، على أن يكون لديهم 20 سنة خدمة"، وأضاف: "يجب أن نزيد الاشتراكات نقطة ونصف من قبل أرباب العمل. مع هذا، نشدد على ضرورة إعداد النظام الخاص بهذا المشروع خلال 3 أسابيع على أبعد تقدير ليتمّ عرضه على مجلس إدارة الضمان للموافقة عليه".



وطمأن كركي أنه "ستكون هناك إعادة نظر بالمعاش بالراتب التقاعدي كل سنة، أي في حال حصلت زيادة على الرواتب المصرح عنها في الضمان 10%، فإن الراتب التقاعد سيزداد بنفس القيمة"، وأردف: "مع هذا، فإن الراتب التقاعدي سيكون متحركاً كي لا يتعرض للتضخم".