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لبنان
بعد فوزهم بالامس..كلاس: مبروك لابطال كرة السلة إنتصاركم فخر للوطن
Lebanon 24
26-08-2022
|
01:20
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غرد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر حسابه على "تويتر": "مبروك مجدداً لابطال كرة السلة { وضعتم المجدَ بالسلة }. إنتصاركم فخر للوطن. ليبتسم لبنان..!"
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