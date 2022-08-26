نائب يطمح لاستنساخ تجربته

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يعمل نائب سنّي على زيادة شعبيته في مناطق سنّية مختلفة عن الدائرة التي فاز فيها في الانتخابات النيابية الاخيرة والتي يتمتع داخلها بشعبية واسعة جعلته يتفوق على جميع منافسيه.وبحسب مصادر مطلعة فإن النائب المتحالف مع "حزب الله" يحاول البحث عن طرق لنقل تجربته الخدماتية الى مناطق سنّية جديدة بغية الاستفادة من غياب "تيار المستقبل" ووجود فراغ جدي داخل الطائفة.وترى المصادر ان الحراك المتزايد لهذا النائب في اقضية شمالية خير دليل على مساعيه ورغبته في توسيع نطاق زعامته وتحويلها من زعامة مناطقية الى زعامة سنّية عامة.