حُسومات على الرّواتب واجهت فئة من اللبنانيين.. هكذا جاءت الأرقام

واجه العديدُ من موظفي القطاع العام خلال الأسبوع الماضي مشاكل عديدة ارتبطت بعدم تقاضيهم أي أموال إضافيّة فوق رواتبهم، في حين أنّ هناك موظفين فوجئوا بحسومات طرأت على أموالهم.

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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ هذا الأمر تبيّن بشكل واضح في لوائح الرواتب، إذ أن بعض الموظفين الذين كانوا يتقاضون راتباً بمعدل مليون 800 ألف ليرة، تقاضوا قبل أيامٍ قليلة مبلغ مليون و500 ألف ليرة من دون الحصول على أي أموالٍ أخرى.