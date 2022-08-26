الأسعار بالدولار... والفاتورة بالليرة!

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عمدت بعض المطاعم التي تُقدّم طعاماً فاخراً في وسط العاصمة بيروت، إلى تسعير لائحة طعامها بالدولار، تماشيا مع سماح وزارة السياحة للمؤسسات السياحيّة بالتسعير إمّا بالعملة المحليّة، وإمّا بالدولار، وذلك لمساعدة المطاعم على تعويض خسائرها نتيجة الأزمة الإقتصاديّة، بالإضافة إلى ترك الخيار للمواطنين، والسيّاح والمغتربين، باختيار طريقة الدفع.غير أنّ بعض هذه المؤسسات، تُعطي الزبائن الفاتورة بالليرة اللبنانيّة فقط، ما يُثير حيرة روادها عن أيّ سعر صرف تمّ إعتماده.