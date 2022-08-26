وزير المال :"وعدونا"

كرر وزير المال يوسف الخليل في اكثر من اجتماع للجنة المال والموازنة ان هناك وعدا من البنك الدولي بمنح لبنان قرض بقيمة خمسمائة مليون دولار لتغطية عجز الموازنة.

وتتوقف اوساط نيابية عند هذا الامر، متسائلة عن "مدى امكان تنفيذه بالسرعة المطلوبة..علما ان المبلغ المشار اليه يفيض عن مقدار العجز المقدر".

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