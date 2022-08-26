يا صانعَ الرؤساء

كتب الوزير السابق جوزيف الهاشم في " الجمهورية":

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في مقابلةٍ تلفزيونية مع الإعلامي عماد مرمل: قال النائب جبران باسيل: "أستطيع أنْ أكون رئيساً أوْ صانع رئيس... لا مبرّر لتأييد سليمان فرنجية للرئاسة، هناك شخص عنده نائب واحد وشخص عنده عشرون نائباً…".من حقّ النائب باسيل أنْ يرشِّح نفسهُ للرئاسة، على الرغم مِـنْ… ومنْ…؟وليس من حقِّـه أنْ يخلَـعَ على نفسهِ صِفَـةَ الحـقّ الإلهي الذي كان سائداً في القرون الوسطى بحيث يستمدّ الملك شرعيَّـتَهُ من اللـه، يفعلُ ما يشاء، يفرض ما يشاء، ويصنعُ مَـنْ يشاء.هذا، يذكّرني بقولٍ للزعيم كمال جنبلاط عندما سُئل: تريد أن تكون رئيساً للجمهورية والنظام ضيِّـقُ العيـن فأجاب: "صـدَفَ أنْ تمكنّا سنة 1952 ثـمَّ سنة 1958 من أنْ نأتي بالرؤساء ثـمّ نعزلُهمْ فهذه وظيفة أكبر من وظيفة رئيس جمهورية".مِـنْ شأن الزعامات التاريخية أنْ تساهم في صناعة الرؤساء، مع ما يقال بأنّ رئاسة الجمهورية في لبنان تشارك في صناعتها كبريات الدول.أمّـا الذين لا يعرفون تاريخ ما حـدَث قبل أنْ يولدوا فلا يمكن أن يرتقوا إلى مصاف الزعامات التاريخية، على ما يقول بولس الرسول إلى أهل "غلاطية": "إنْ ظـنَّ أحـدٌ أنـه شيءٌ وهو ليس كذلك فإنّـه يغـشُّ نفسه"..إذا كان هناك إصرارٌ على الإقتداء بالكبار، فمِنَ الخيـر التمثُّل بالرئيس الأميركي "هاري ترومان" الذي قال: "إنّـه لا يحـبّ وظيفة رئيس الجمهورية لأنّـه لا مستقبل لها".