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لبنان

جعجع: للاتيان برئيس سيادي وإصلاحي يضعُ البلاد على سكة الإنقاذ

Lebanon 24
26-08-2022 | 02:08
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أكدت النائب ستريدا جعجع أنه على النواب السياديين وضع البلاد على سكة الإنقاذ عبر الإتيان برئيسٍ سيادي إصلاحي، عازم على المواجهة والإصلاح ومكافحة الفساد، وتطبيق القوانين وحفظ الاستقلال والحرية وصونهما في هذه البلاد. 
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وفي كلمة لها خلال اجتماعٍ مع رؤساء مراكز حزب "القوّات اللبنانيّة" في قضاء بشري، اعتبرت جعجع أن "الوقت حان لتغيير كل المقاربات السياسية السابقة، معارضة ومواجهة كل أرباب السياسات البالية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه"، وأضافت: "مع الأسف وبعد كل ما مررنا به من أزمات ومآس وصعوبات وويلات في السنوات الماضية، رأينا كيف قام بعض اللبنانيين بإعادة إعطاء وكالتهم النيابيّة لثلاثة وزراء طاقة سابقين، فهل مقبول أن نستمر في هذه المقاربات السياسية في لبنان؟ وما هو المصير الذي نرمي كشعب بلادنا إليه؟".
ورأت جعجع أنه على نواب المعارضة أن يعوا أمراً مهماً وهو أن عدم الاتحاد على الخيار السيادي سيؤدي إلى عدم الاتيان برئيس تغييري فعلي معدوم من أكثرية نيابية تكفل له الحُكم، وسألت: "ألا يرى هؤلاء النواب أنه في حال عدم الوحدة، سنفرّط على البلاد وعلى أنفسنا آخر فرصة متاحة من أجل الإنقاذ وسنحكم على أنفسنا وعلى الشعب الذي أعطانا ثقته بالإستمرار في العذابات لست سنوات إضافيّة، هم ونحن بغنى عنها؟".
 
 
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