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لبنان

مخاوف.. ماذا يجري داخل محطّات البنزين؟

Lebanon 24
26-08-2022 | 02:20
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قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس إن "الناس تتهافت على المحطات خوفاً من ارتفاع أسعار المحروقات"، مشيراً إلى أن "هناك محطات بادرت إلى رفع خراطيمها بسبب نفاد المخزون لديها".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال الشماس: "أفهم صرخة ووجع المحطات، ونحن نشتري السلعة بالدولار ومن المُفترض أن نبيعها بالدولار أو ما يوازي سعره في السوق أسوة بباقي القطاعات الأخرى". 
وأكمل: "هناك تخوفٌ من دولرة الأسعار بنسبة 100%، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة 70 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين".
 
من جهته، كشفَ ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا أن "30% من المحطات لا تعمل بسبب عدم وجود رأسمال لديها"، وأضاف: "كُنا ندفع ثمن البضاعة 100% بالعملة اللبنانية للشركات المستوردة الى أن وصلنا اليوم لدفع  45% بالدولار".
 
ولفت أبوشقرا في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" إلى أنّ "كميات المحروقات لا تكفي المحطات"، وقال: "من حق صاحب المحطة ألّا يخسر. نحن لن نذهب الى الاضراب والتصعيد ولدينا مطالب محقة عند وزارة الطاقة".
 
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