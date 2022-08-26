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لبنان

تسعيرة جديدة للبنزين.. هل ستكون بالدولار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-08-2022 | 02:47
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علم "لبنان24" إن وزارة الطاقة والمياه تتجهُ لإصدار جدول جديد لأسعار المحروقات بعد قليل.
ووفقاً للمصادر، فإن آلية التسعير لن تكون على الدولار بشكل كامل، بل ستعتمد على الآلية التي تقسم التسعيرة على نسبتين: الأولى مرتبطة بدولار السوق الموازية والثانية مرتبطة بسعر الدولار على منصة "صيرفة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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