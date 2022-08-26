خبرٌ عن التغذية من المولدات.. ما الجديد؟

قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إن "أزمة المازوت مُتجهة نحو الحل"، مشيرة إلى أنّ "هناك باخرة يتم تفريغ حمولتها في الوقت الراهن في حين أن هناك بواخر أخرى آتية أيضاً".

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وأشارت إلى أن "المادة ستتوفّر في المحطات خلال الأيام القليلة المُقبلة"، موضحةً أن "أغلب المحطات لديها مازوت والبيع مستمرّ بالدولار في بعضها، بينما البعض الآخر يبيع وفق سعر الصرف في السوق الموازية".

مع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أن توفر مادة المازوت سيساهم في حلحلة الأزمة التي طرأت مؤخراً على صعيد المولّدات، موضحة أن الشركات مستمرة بتسليم المادة وفق الجداول الموضوعة مسبقاً.

وبذلك، فإنه في حال توفرت مادة المازوت بشكل طبيعي في السوق، فإن أزمة التغذية عبر المولدات ستتراجع وذلك بعدما شهدت مناطق عديدة تقنيناً قاسياً خلال الأيام الماضية.