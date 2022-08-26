حميّة: تفعيل المرافق العامة يكون عبر الاستثمار الأمثل لها

غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "تفعيل المرافق العامة يكون عبر الاستثمار الأمثل لها، وذلك من خلال بعض ‎ المزايدات التي ستجرى تباعا في مطار رفيق الحريري الدولي كمزايدة السوق الحرة والتي سنجريها وفقاً لقانون الشراء العام. وان جلسة التلزيم بتاريخ الثلاثاء 2022-9-27".

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