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لبنان

حميّة: تفعيل المرافق العامة يكون عبر الاستثمار الأمثل لها

Lebanon 24
26-08-2022 | 03:08
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غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "تفعيل المرافق العامة يكون عبر الاستثمار الأمثل لها، وذلك من خلال بعض ‎ المزايدات التي ستجرى تباعا في  مطار رفيق الحريري الدولي كمزايدة السوق الحرة والتي سنجريها وفقاً لقانون  الشراء العام.  وان جلسة التلزيم بتاريخ الثلاثاء 2022-9-27".
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