حميّة: تفعيل المرافق العامة يكون عبر الاستثمار الأمثل لها

تفعيل المرافق العامة عبر الاستثمار الأمثل لها،وذلك من خلال بعض#المزايدات التي ستجرى تباعا في #مطار_رفيق_الحريري_الدولي كمزايدة السوق الحرة
والتي سنجريها وفقاً لقانون الشراء العام.
جلسة التلزيم بتاريخ الثلاثاء 2022-9-27#زيادة_الايرادات_هاجسنا pic.twitter.com/vdLFkMeKlB
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 25, 2022
تفعيل المرافق العامة عبر الاستثمار الأمثل لها،وذلك من خلال بعض#المزايدات التي ستجرى تباعا في #مطار_رفيق_الحريري_الدولي كمزايدة السوق الحرة
والتي سنجريها وفقاً لقانون الشراء العام.
جلسة التلزيم بتاريخ الثلاثاء 2022-9-27#زيادة_الايرادات_هاجسنا pic.twitter.com/vdLFkMeKlB