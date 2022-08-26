ما حقيقة توزير مارك ضو؟

غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على"تويتر" : تداول اسمي من بين الأسماء الجديدة المطروحة للتوزير، خبر سمعناه في تقرير إعلامي، ولم يتم فتح هذا الموضوع معنا من أي طرف كان".



واضاف :" ‏للتذكير اننا مع فصل الوزارة عن النيابة الذي نعتبره ضمن برامج الإصلاح السياسي ومبدأ فصل السلطات" .

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