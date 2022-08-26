آخر تصريحٍ لوزير الصحّة.. ماذا قال؟

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض إن "الوزارة تعمل على حلول للوضع الصحي في لبنان"، معلناً أن "خطة المكننة التي تم وضعها لتتبع الأدوية دخلت حيّز التنفيذ".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، أوضح الأبيض أنّ "العمل مستمر على تقوية المستشفيات الحكومية التي باتت تعدّ ملاذاً أساسياً للمواطنين"، مؤكداً أن الوزارة تهدف لدعم تلك المستشفيات باستمرار وبشكلٍ دائم.

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وعن مُستلزمات علاج غسيل الكلى، قال الأبيض إن "المشاكل المرتبطة بموضوع استيراد تلك المستلزمات يتم حلها كل شهر، والدليل أنه ليس هناك أي انقطاع".