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لبنان

نحاس: الأمور الحكومية مرهونة بالاتصالات

Lebanon 24
26-08-2022 | 03:37
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أكد مستشار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للشؤون المالية والاقتصادية النائب السابق نقولا نحاس، أن تشكيل الحكومة لن يتأثر بالأجواء السلبية وبحرب البيانات الأخيرة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي، موضحا أن الموضوع يتخطى التصريحات الإعلامية، إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة، باعتبارها مسؤولية دستورية لا يمكن تخطيها.
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وفي حديث لصوت كل لبنان، أوضح نحاس أن مصير أي لقاء قريب تحدده الاتصالات التي تتم بين الطرفين، مع ترجيح إمكانية حصول تواصل حكومي الأسبوع المقبل.
نحاس اعتبر أن ما يتم بين الرئيسين يجب أن يبقى بينهما، فالرئيس ميقاتي مكلف دستوريا بتشكيل الحكومة وعلى رئيس الجمهورية أن يراعي التوازنات السياسية ويضع المسائل الوطنية فوق كل الإعتبارات، لأن المرحلة التي نحن فيها بحاجة إلى تواصل بين الرئيسين في الملفات كافة. 
وعن سعر الدولار الجمركي، رأى أن الموضوع ليس ترفا أو خيارا بل هو واقع، لأن الدولة إذا لم تقم بواجباتها، سيدفع المواطن أكثر، موضحا أنه ليس لدينا اليوم أي ترف القيام بأي سعر يؤدي إلى انهيار الدولة، لذا فإن تحديد سعر الدولار الجمركي يجب أن يضمن عجزا مقبولا.
 
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