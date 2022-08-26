حاول ترويج عملة مزورة... وهذا ما فعله شبان العبدة!

تمكن شبان منذ قليل، من توقيف أحد الاشخاص من الجنسية الفلسطينية، لقيامه بترويج عملة مزورة في منطقة العبدة - عكار، وفق مندوبة "لبنان 24".



وتم تسليمه الى الاجهزة الامنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

Advertisement