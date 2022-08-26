Advertisement

لبنان

حاول ترويج عملة مزورة... وهذا ما فعله شبان العبدة!

Lebanon 24
26-08-2022 | 03:38
A-
A+
Doc-P-984395-637971072895943135.jpg
Doc-P-984395-637971072895943135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن شبان منذ قليل، من توقيف أحد الاشخاص من الجنسية الفلسطينية، لقيامه بترويج عملة مزورة في منطقة العبدة - عكار، وفق مندوبة "لبنان 24".

وتم تسليمه الى الاجهزة الامنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرق الاشغال بدأت بالعمل على صيانة الحائط والطريق المنهار على الخط البحري في العبدة
lebanon 24
26/08/2022 14:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف قارب على طريق العبدة البحرية معدّ للتهريب
lebanon 24
26/08/2022 14:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سحب متصاعدة من العبدة.. ما مصدرها؟
lebanon 24
26/08/2022 14:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اشكال ببنين - العبدة.. شخصان يُسلمان أنفسهما لشعبة "المعلومات"
lebanon 24
26/08/2022 14:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24

العبدة

عملة مزورة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-08-26
04:00 | 2022-08-26
05:01 | 2022-08-26
07:50 | 2022-08-26
07:43 | 2022-08-26
07:43 | 2022-08-26
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website