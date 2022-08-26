في ظل الازمة المستعصية للكهرباء..هذا ما لجأت اليه وزارة العدل! (صور)

لجأت وزارة العدل في بيروت لتركيب طاقة شمسيّة والاستغناء عن كهرباء الدولة الغائبة أصلًا، وهذا يدل على أن وضع "الطاقة" في لبنان لن يتحسّن في الوقت القريب.

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