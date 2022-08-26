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لبنان

في ظل الازمة المستعصية للكهرباء..هذا ما لجأت اليه وزارة العدل! (صور)

Lebanon 24
26-08-2022 | 03:38
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لجأت وزارة العدل في بيروت لتركيب طاقة شمسيّة والاستغناء عن كهرباء الدولة الغائبة أصلًا، وهذا يدل على أن وضع "الطاقة" في لبنان لن يتحسّن في الوقت القريب.
 
 
 
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طاقة شمسية

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