موضّبة ومخبّأة داخل عدد من مكبّرات للصوت... قوى الأمن تحبط عملية تهريب مخدرات من لبنان الى سوريا

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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيـف أفرادها.بنتيجة المتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من تحديد شبكة تقوم بالتحضير لعملية تهريب مخدّرات من لبنان إلى سوريا، وتضم كل من السوريين:- ع. ع. (من مواليد عام ١٩٩٤) الرأس المدبّر للشبكة.- ب. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٤)- م. م. (من مواليد عام ۱۹۸٩)وبتاريخ ١-٨-٢٠٢٢، تمكّنت دوريات الشّعبة من إحباط عملية تهريب المخدّرات إلى سوريا، موضّبة ومخبّأة داخل عدد من مكبّرات صوت وهي عبارة عن:- /٢/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.- /٢٩٨/ غ. من الحبوب المخدّرة "كبتاغون".بتاريخ 18-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت القوّة الخاصّة في الشّعبة، بالتزامن، جميع أفراد الشّبكة في محلّة برج حمود.بتفتيش المنزل حيث يقيمون، عُثِرَ على كميّة من حشيشة الكيف زِنتها /٨٠٠/ غ، وكميّة من حبوب الكبتاغون زِنتها /١٤٠/ غ.بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنهم كانوا يحضّرون لعملية تهريب أخرى للمخدّرات إلى سوريا عبر البر.أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.