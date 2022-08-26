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لبنان

تفاصيل طقس "الويك إند" في لبنان.. احذروا التعرّض للشمس في هذا اليوم

Lebanon 24
26-08-2022 | 03:50
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، قليل الغيوم اجمالاً، مع رياح ناشطة تشتد أحياناً.
ومن المتوقع أن يشهد الطقس ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، على أن ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال ومن دون أيّ تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة منخفضة.
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وستكون الحرارة المحسوسة أكثر إرتفاعاً من الحرارة المسجلة خصوصاً في المناطق الداخلية، وقد نصحت مصلحة الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما حذرت من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة ضمن معدلاتها حتى يوم السبت، حيث تسيطر كتل هوائية حارة نسبيًا تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة  بخاصة في الداخل .

- معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و 33 درجة.

- نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:
 
قليل الغيوم الى غائم جزئيًا أحيانًا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل والجبال وإرتفاعها بشكل طفيف في الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات.

السبت:
 
قليل الغيوم اجمالاً مع رياح ناشطة تشتد أحياناً وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، وترتفع بشكل طفيف فوق الجبال و دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة منخفضة.
 
وتكون الحرارة المحسوسة أكثر إرتفاعاً من الحرارة المسجلة بخاصة في المناطق الداخلية، وننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس و نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأحد: 
 
قليل الغيوم مع رياح ناشطة واستمرار درجات الحرارة بالإرتفاع في المناطق الداخلية وفوق الجبال، حيث ترتفع معها الحرارة المحسوسة مما يزيد ألشعور بالحر في المناطق الداخلية، مع  بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ونحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين:
 
قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة في المناطق الداخلية وفوق الجبال، مما يزيد ألشعور بالحر وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع التحذير الدائم من حدوث الحرائق.

- الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من  18 الى 37 درجة. 

- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية ، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
- الانقشاع:  جيّد إجمالاً يسوء على الموتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل : بين  45و 65 %.
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  30 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:   06:08
- ساعة غروب الشمس:   19:11
 
 
 
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