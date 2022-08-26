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لبنان

لمن لديه "إشتراك" من المولّد.. هذا ما قد يحصل بعد 3 أيام

Lebanon 24
26-08-2022 | 04:04
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أعلن عضو تجمّع أصحاب المولدات قزحيا منصور أن "هناك نقصاً في مادة المازوت بعد ما تم تهريب كمية كبيرة منها الى سوريا بسبب فرق الاسعار، اضافة الى تأخر التسليم".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أوضح منصور أن "مخزون أصحاب المولدات يكفي ليومين أو 3 أيام فقط"، موضحاً أنه بعد ذلك، ستبرز الأزمة بقوة على صعيد التغذية الكهربائية من المولدات، وقال: "لا يمكن الاستمرار من دون تسلم مادة المحروقات من الشركات". 
مع هذا، فقد لفت منصور إلى أنّ المناطق التي تتقاضى سعر اشتراك المولدات بالدولار الأميركي هي مناطق لا رقابة عليها من قبل الدولة.
في المقابل، ذكر تقريرٌ خاص لـ"لبنان24"، صباح اليوم الجمعة، أنّ "أزمة المازوت مُتجهة نحو الحل"، مشيراً إلى أنّ "هناك باخرة يتم تفريغ حمولتها في الوقت الراهن في حين أن هناك بواخر أخرى آتية أيضاً". 

لقراءة تفاصيل تقرير "لبنان24" تحت عنوان: "خبرٌ عن التغذية من المولدات.. ما الجديد؟"... إضغط هنا
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