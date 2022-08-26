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لبنان

أهالي موقوفين من راشيا يعتصمون أمام المحكمة العسكرية في بيروت

Lebanon 24
26-08-2022 | 04:36
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قام عدد من الأهالي من بلدة دير العشاير الحدودية في قضاء راشيا، بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت، مطالبين بالافراج عن 9 من أبنائهم أُوقفوا منذ شهر تقريباً، على خلفية قيامهم بإدخال بضائع الى قريتهم الحدودية.  
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وقد طالب الأهالي بالافراج عن أبنائهم بعدما استُكمل ملفهم القضائي وبات بعهدة القاضي فادي عقيقي.

وقام الأهالي بقطع الطريق لبعض الوقت أمام المحكمة العسكرية، احتجاجاً على استمرار توقيف ابنائهم. 

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