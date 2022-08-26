أهالي موقوفين من راشيا يعتصمون أمام المحكمة العسكرية في بيروت

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قام عدد من الأهالي من بلدة دير العشاير الحدودية في قضاء راشيا، بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت، مطالبين بالافراج عن 9 من أبنائهم أُوقفوا منذ شهر تقريباً، على خلفية قيامهم بإدخال بضائع الى قريتهم الحدودية.وقد طالب الأهالي بالافراج عن أبنائهم بعدما استُكمل ملفهم القضائي وبات بعهدة القاضي فادي عقيقي.وقام الأهالي بقطع الطريق لبعض الوقت أمام المحكمة العسكرية، احتجاجاً على استمرار توقيف ابنائهم.