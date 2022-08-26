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لبنان

خبر سارّ من برنامج "أمان"..اليكم موعد تحويل المساعدات للمستفدين!

Lebanon 24
26-08-2022 | 04:45
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عقدت اللجنة التسييرية لبرنامج أمان إجتماعها التقني الأسبوعي في السرايا الحكومية، برئاسة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجّار وحضور ممثّلين عن وحدة الإدارة المركزية للبرنامج في رئاسة مجلس الوزراء، التفتيش المركزي، البنك الدولي، برنامج الغذاء العالمي ال WFP والشركة المبرمجة Siren المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج .
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وبعد حلّ بعض المشاكل التقنيّة العالقة وعرض التطوّرات المتعلّقة بالحلول المتفق عليها لهذه المشاكل، أكّدت اللجنة  ان "الفريق التقني يعمل من أجل إنجاز تحويل المساعدات للمستفيدين في وقتها،  دون أي تأخير، أي الأسبوع المقبل (آخر شهر آب الجاري)، علماً أن الحوالات ستطال المستفيدين القدامى من برنامج أمان بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأسر التي ستحصل على المساعدة للمرّة الأولى هذا الشهر"، وشددت على ان "العمل جارٍ على حلّ مشكلة الأسر التي تمّ تعليق إستفادتها بعد ما كانت قد قبضت مساعدات عن شهرين أو ثلاثة، وسيتمّ الإنتهاء من العمل على هذه المشكلة منتصف شهر أيلول المقبل"،  لافتة الى ان "مشكلة الأسماء التي وردت بشكلٍ خاطىء في الرسالة النصيّة، قد صُحّح العدد الأكبر منها والعمل مستمر لتصحيح القسم المتبقّي".

وأعلنت انه "بالنسبة للأسماء التي تعاني من تقييد لعمليّة إجراء سحوبات ولا يُسمح لها بإستلام حوالاتها، سنستمر بالتواصل مع شركات تحويل الأموال المعنيّة بالموضوع لمحاولة إيجاد مخرج قانوني لهذه المشكلة".

وختمت:" للإستفسارات والشكاوى المتعلّقة ببرنامج أمان، يمكنكم الإتصال بالخطّ الساخن المجاني 1747 بين الإثنين والجمعة بين الساعة الثمنة والخامسة عصرا".
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