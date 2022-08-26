Advertisement

لبنان

مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا جزين والسبب!

Lebanon 24
26-08-2022 | 04:50
A-
A+
Doc-P-984412-637971115576999083.jpg
Doc-P-984412-637971115576999083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه " سيتم قطع مياه الري عن كل مشروع ري صيدا - جزين، من قناة منسوب ال 600أنان اليوم بتاريخ 26-8-2022، بسبب حصول عطل مفاجئ على خط الجر الرئيسي قياس 700ملم في بلدة كفرفالوس، قبل المأخذ المزدوج رقم P. D. 1 - 2 /1  بمسافة 100 مترا وقد باشرت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا و بإشراف مصلحة الاستثمار و الصيانة ، الكشف على مكان العطل لتحديد نوعه وحجمه و العمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته بأسرع وقت ممكن،
Advertisement
وعليه ستكون فترة قطع المياه لمدة ٤ أيام ( أربعة أيام ) من تاريخه."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-08-26
04:00 | 2022-08-26
05:01 | 2022-08-26
07:50 | 2022-08-26
07:43 | 2022-08-26
07:43 | 2022-08-26
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website