جثة في دير كوشة وأجهزة أمنيّة... ماذا أعلن الدفاع المدني في بيانه؟

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطن في العقد السادس من العمر، من دير كوشة إلى مستشفى "عين وزين مديكال فيلدج" في الشوف، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمام الإجراءات القانونيّة اللازمة.