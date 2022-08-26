بتوجيهات من الرئيس ميقاتي... تأمين الكهرباء لمحطة مياه طرابلس

Advertisement

بعد ازمة نفاذ الفيول وامكانية اخراج معمل الزهراني الحراري عن الخدمة، وانعكاس ذلك على كل المؤسسات الحيوية لا سيما محطة مؤسسة مياه لبنان الشمالي المهددة بالتوقف عن العمل وبالتالي الدخول في ازمة انقطاع للمياه في كل انحاء طرابلس، سارع رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدير العام الدكتور خالد عبيد الى التواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشرح له الآثار السلبية لعدم تغذية المحطة بالتيار الكهربائي وترجمة ذلك بانقطاع المياه في المدينة.وعلى الاثر اعطى الرئيس ميقاتي توجيهاته للقيام بشكل فوري بربط محطة مياه لبنان الشمالي بالمحطة الكهرومائية في البحصاص عبر ثلاث خطوط بما يؤمن التغذية الكهربائية المطلوبة والتي تمنع انقطاع المياه، حيث يمكن بعد ذلك لادارة مؤسسة المياه تغطية النقص في حال حصوله.وأكّد نقيب مستخدمي وعمال مؤسسة المياه كمال مولود ان "الرئيس ميقاتي لبى طلب المؤسسة سريعا وتمت عملية الربط الكهربائي صباح اليوم، حيث تمكنت المحطة من ضخ المياه في مناطق طرابلس كالمعتاد".وشكر مولود الرئيس ميقاتي على هذا التدخل السريع لمنع وقوع طرابلس في ازمة مياه.