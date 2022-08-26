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لبنان

حريق داخل سوبر ماركت في برج البراجنة

Lebanon 24
26-08-2022 | 05:34
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أعلن الدفاع المدني في بيان، أنّ عناصره أخمدوا حريقاً شبّ داخل سوبر ماركت في برج البراجنة - ضاحية بيروت الجنوبية، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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سوبرماركت

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