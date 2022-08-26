وزير الزراعة شكر الجيش والدفاع المدني على الجهود لاطفاء الحريق في اقليم الخروب

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أعلنت وزارة الزراعة، في بيان اليوم، انه "بعد اندلاع حرائق في منطقة إقليم الخروب الجنوبية، وتحديداً في أحراج بلدات بكيفا ومزمورة ومزرعة الضهر ، وتوسّعت رقعتها لتمتدّ إلى أحراج منطقة خربة بسري وبسري بفعل حركة الرياح وارتفاع درجات الحرارة، ونظراً إلى كثافة النيران، يتوجه معالي وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن بالشكر من الجيش اللبناني على الجهد الكبير في المساعدة بعمليات الإطفاء لا سيما عبر الطوافة والشكر موصول لرجال الدفاع المدني رغم ضعف الإمكانات على جهودهم التي يبذلونها منذ الأمس، والذي يحاول عناصره إخماد الحرائق، إلا أنّ صعوبات كبيرة تواجههم، نتيجة انتشار النيران على مساحات واسعة وعدم توافر الإمكانات اللازمة لمكافحة الحريق".واشار البيان الى انه "في إتصال بين الحاج حسن و معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين تم التنسيق والطلب من جميع البلديات بذل كل الجهد و الاستعانة بالمتطوعين من أجل اطفاء الحريق و تبريد الأرض منعاً لاستعادة الحريق عافيته".