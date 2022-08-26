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لبنان

ميقاتي وقع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2022

Lebanon 24
26-08-2022 | 05:55
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وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2020.
 
 
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