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لبنان
وفاة شابة في مستشفى ببيروت... و"الصحّة" تحقّق
Lebanon 24
26-08-2022
|
06:00
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة البيان التالي:
"بتوجيهات من معالي وزير الصحة، باشرت مديرية العناية الطبية بالتحقيق لمعرفة اسباب وفاة المريضة الشابة س.ع في احد مستشفيات بيروت، بعد نقلها الى اقسام الطوارىء في عدد من المستشفيات في العاصمة. والتحقيق جارٍ لاستبيان حدوث اي تقصير من قِبل أي مستشفى توجهت اليه المريضة، وليبنى على الشيء مقتضاه".
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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