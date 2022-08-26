Advertisement

لبنان

لهذه الاسباب انخفضت اسعار المحروقات

Lebanon 24
26-08-2022 | 06:45
A-
A+
Doc-P-984451-637971181740323357.jpeg
Doc-P-984451-637971181740323357.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في تصريح ان "مصرف لبنان لا يزال يطبق على استيراد البنزين معادلة %55 صيرفة و %45 غير مدعوم. سعر صرف الدولار وفقا لمنصة صيرفة لم يتغير وثبت على 27200 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد %45 من البنزين والمازوت والغاز والمحتسب وفقا  لاسعار الاسواق الحرة الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا تراجع 700 ليرة من 34100 الى 33400 ليرة.وعليه، انخفضت صفيحة البنزين 95 اوكتان 8000 ليرة لتصبح 584000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الكيلوليتر المستورد اقل من دولارين مقابل ثبات سعر الدولار في صيرفة وتراجعه في السوق الموازية".
Advertisement
 
ولفت إلى أن "صفيحة المازوت انخفضت 1000 ليرة لتصبح 709000 ليرة نتيجة ارتفاع ثمن الكيلوليتر المستورد 19 دولارا مقابل تراجع سعر صرف الدولار وفقا للسوق الموازية 700 ليرة، اما قارورة الغاز فانخفض سعرها 5000 ليرة لتصبح 330000 ليرة". 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-08-26
04:00 | 2022-08-26
05:01 | 2022-08-26
07:50 | 2022-08-26
07:43 | 2022-08-26
07:43 | 2022-08-26
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website