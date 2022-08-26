سماع صوت رصاص في أرجاء طرابلس... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع صوت رصاص في أرجاء مدينة طرابلس.

وعُلم أنّ إطلاق النار سببه تشييع الشاب ابراهيم جمعة في التبانة، والذي قضى اثر حادث سير يوم أمس في منطقة الضم والفرز في طرابلس.