وفاة فتى بحادث سير مروّع على طريق صيدا - صور... وهذه حصيلة الجرحى

توفي الفتى ع.م، متأثراً بجروحه التي أُصيب بها في حادث سير مروّعٍ على طريق عام صيدا صور.

وفي التفاصيل، فإنّ الفتى نُقل بحالة طارئة إلى مستشفى حيرام، لكنه فارق الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ 7 أشخاص أُصيبوا نتيجة الحادث.