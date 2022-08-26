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لبنان

إبتداءً من الغدّ... هكذا ستُصبح تسعيرة الترابة

Lebanon 24
26-08-2022 | 07:04
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أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين وأربعمائة وخمسين ألف ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد السبت ٢٧/٨/٢٠٢٢ ولغاية الثلاثاء ٣٠/٨/٢٠٢٢ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
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وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
 
 
 

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