مرشحات للرئاسة... هذا ما ستفعلنه

ستعلن المرشحة لرئاسة الجمهورية السفيرة ترايسي شمعون برنامجها الرئاسي يوم الإثنين في ٢٩ آب في فندق Le Gabriel في الأشرفية في حضور حوالي مئة شخصية سياسية ونيابية وديبلوماسية وإعلامية .

وأشارت معلومات مطلعة الى أن السيدة شمعون بعد الإنتهاء من إعلان برنامجها الرئاسي ستكون مستعدة لخوض أي مناظرة تلفزيونية مع أي مرشح رئاسي خاصةً إذا كان من غير الخط السيادي.

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وفي السياق عينه، ستعلن السيدة مي ريحاني، اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، ترشحها لرئاسة الجمهورية وستحضر قريباً الى لبنان.

ولهذه الغاية قامت بإعداد فريق عمل، وخاصةً إعلامي للترويج لبرنامجها ومشروعها الرئاسي.