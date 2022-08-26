يشتريان سيارات من مالكيها الأساسيين من دون دفع ثمنها ويقومان ببيعها.. وهذا مصيرهما

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أوقفت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدّولة - قضاء مرجعيون اللبنانيّ ( ع . أ ) والفلسطينيّ ( ي.ق) بجرم القيام بعدّة عمليّات نصبٍ واحتيالٍ وسرقة في منطقتَي مرجعيون وحاصبيّا، لعددٍ من الأشخاص، من خلال شراء السيّارات من مالكيها الأساسيّين وعدم دفع ثمنها، ثمّ يقومان ببيعها إلى أشخاصٍ آخرين مدّعين أنّهما مالِكاها، ومن دون تسديد الثمن لأصحابها الأساسيّين.فسلّمتهما أمن الدولة إلى القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما.