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لبنان

قطع الطريق عند مدخل بلدة بريتال... ما السبب؟

Lebanon 24
26-08-2022 | 07:36
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قطع أهالي السجناء الطريق عند مدخل بلدة بريتال.
والقى الدكتور محمد صالح كلمة بإسم اهالي السجناء، وقال إنّ "السجناء يعانون من وضع إجتماعي صعب حيث لا دواء ولا طبابة"، مطالباً بتحريك ملف العفو العام.
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بريتال

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