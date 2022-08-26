Advertisement

لبنان

في بلدة كسروانيّة... العثور على جثة شاب داخل معمل لتصنيع الحديد

Lebanon 24
26-08-2022 | 07:43
A-
A+
Doc-P-984472-637971222797782263.jpeg
Doc-P-984472-637971222797782263.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على جثة الشاب ر.س.، من مواليد العام 1994، وهو مصاب بطلق ناري داخل معمل والده لصناعة الحديد، في بلدة عرمون الكسروانية.
وحضرت القوى الأمنية وضربت طوقاً أمنياً، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
جثة في دير كوشة وأجهزة أمنيّة... ماذا أعلن الدفاع المدني في بيانه؟
lebanon 24
26/08/2022 20:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة.. إنتشال جثة نجمة تلفزيونية شهيرة من النهر ومعلومات عن شخص كان يطاردها
lebanon 24
26/08/2022 20:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد مقتل الظواهري.. أين الجثة؟
lebanon 24
26/08/2022 20:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني العراقي: انتشال جثتين إضافيتين من تحت الركام في حادث انهيار المزار الديني (الحرة)
lebanon 24
26/08/2022 20:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24

عرمون

جثة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:58 | 2022-08-26
12:54 | 2022-08-26
11:58 | 2022-08-26
11:56 | 2022-08-26
11:25 | 2022-08-26
11:23 | 2022-08-26
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website