في بلدة كسروانيّة... العثور على جثة شاب داخل معمل لتصنيع الحديد

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على جثة الشاب ر.س.، من مواليد العام 1994، وهو مصاب بطلق ناري داخل معمل والده لصناعة الحديد، في بلدة عرمون الكسروانية.

وحضرت القوى الأمنية وضربت طوقاً أمنياً، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.