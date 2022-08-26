29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نزيف تحت الجلد وحرارة.. هكذا توفيت الشابة سارة ومستشفى "الحريري" يوضح الملابسات
Lebanon 24
26-08-2022
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "مستشفى رفيق الحريري الجامعي"، في بيان، انه "على إثر ما تداوله ببعض وسائل الإعلام عن وفاة شابة بعدما رفض "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" تقديم العلاج السريع اليها، شكلت إدارة المستشفى لجنة للتحقيق في ملابسات هذه القضية، وبناء عليه يهم إدارة المستشفى أن توضح ما يلي:
Advertisement
في البداية، تتقدم إدارة "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" من عائلة الفقيدة بأحرّ التعازي، طالبة لها الرحمة. وتؤكد أن هذا الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً.
"في الوقائع، حضرت في تاريخ 24/08/2022 عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، الشابة سميرة عزام يرافقها والدها إلى طوارئ "مستشفى رفيق الحريري الجامعي"، الذي دخل إلى طوارئ المستشفى بمفرده حيث أبقيت ابنته داخل السيارة ولم تغادرها. وقد أبرز الوالد إلى الفريق الطبي تقريراً لابنته من "مستشفى اللبناني الجعيتاوي" يفيد "أن المريضة حضرت إلى "مستشفى اللبناني الجعيتاوي" بسبب آلام في الصدر، ونزف تحت الجلد في منطقة العينين وآلام في الرقبة والظهر". وبحسب التقرير إن المريضة عانت ارتفاعا في الحرارة منذ أسبوع قبل وصولها إلى "مستشفى اللبناني الجعيتاوي". وقد أجرى لها المستشفى تخطيطا وصورة صوتية للقلب بحيث تبين أن وضعها حرج وتحتاج إلى دخول مستشفى. هنا قرر أهل المريضة نقلها على مسؤوليتهم إلى مستشفى آخر نظراً الى ظروفهم المادية الصعبة، فنقلت إلى "مستشفى بعبدا الحكومي"، الذي بدوره لم يتمكن من استقبالها لعدم جهوزه بالمعدات والأجهزة الطبية المختصة بحالتها.
طلب الفريق الطبي في "مستشفى الحريري" من والد الشابة الإنتظار قليلاً الى حين إيجاد مكان للمريضة داخل الطوارئ بسبب كثافة عدد المرضى الذي تخطى القدرة الإستيعابية لقسم الطوارئ، 32 مريضاً، الأمر الذي أثار غضب الوالد، فقرر مغادرة طوارئ المستشفى ليأخذ ابنته من جديد إلى "مستشفى اللبناني الجعيتاوي"، بحيث أدخلت المريضة إلى العناية الفائقة هناك، وقد تدهورت حالتها الصحية بسرعة وفارقت الحياة بعد ساعات من دخولها".
وفي وقت سابق صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة البيان التالي:
"بتوجيهات من معالي وزير الصحة، باشرت مديرية العناية الطبية بالتحقيق لمعرفة اسباب وفاة المريضة الشابة س.ع في احد مستشفيات بيروت، بعد نقلها الى اقسام الطوارىء في عدد من المستشفيات في العاصمة. والتحقيق جارٍ لاستبيان حدوث اي تقصير من قِبل أي مستشفى توجهت اليه المريضة، وليبنى على الشيء مقتضاه".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انتظروا.. ماذا سيحصلُ ظهر اليوم في كلّ لبنان؟
Lebanon 24
انتظروا.. ماذا سيحصلُ ظهر اليوم في كلّ لبنان؟
01:15 | 2022-08-26
26/08/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة شبابية بالشورت القصير: "مش مصدقة انو الصيفية قربت تخلص"... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة شبابية بالشورت القصير: "مش مصدقة انو الصيفية قربت تخلص"... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
14:00 | 2022-08-25
25/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة الضحية إيلي ناجي طانيوس: نستنكر أشد الاستنكار التطاول على ميقاتي
Lebanon 24
عائلة الضحية إيلي ناجي طانيوس: نستنكر أشد الاستنكار التطاول على ميقاتي
15:47 | 2022-08-25
25/08/2022 03:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مؤسف لشابّة في بيروت.. شاهدوا ما حصل معها وسط الطريق!
Lebanon 24
مشهدٌ مؤسف لشابّة في بيروت.. شاهدوا ما حصل معها وسط الطريق!
00:37 | 2022-08-26
26/08/2022 12:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن رواتب التّقاعد.. إليكم ما يجري في الكواليس
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن رواتب التّقاعد.. إليكم ما يجري في الكواليس
23:28 | 2022-08-25
25/08/2022 11:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:58 | 2022-08-26
كواليس أمنيّة إسرائيلية عن لبنان.. ما الذي يدورُ في تل أبيب بشأن الحرب؟
12:54 | 2022-08-26
البعريني: لوقف كل التعيينات والمناقلات في شركة "تاتش"
11:58 | 2022-08-26
حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
11:56 | 2022-08-26
وزير البيئة: لمحاسبة أي شخصٍ يثبت تورطه في افتعال أي حريق
11:25 | 2022-08-26
محمد غادر منزل ذويه ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
11:23 | 2022-08-26
بيان من مصرف لبنان.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
فيديو
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:42 | 2022-08-25
26/08/2022 20:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-08-25
26/08/2022 20:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
26/08/2022 20:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact