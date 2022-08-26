عز الدين تُحذّر من إنفجار إجتماعي كبير... ماذا قالت؟

دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين خلال تمثيلها رئيس مجلس النواب نبيه بري في حفل تخريج الطلاب الناجحين في ثانوية مجمع التحرير في بلدة السلطانية الاطراف المعنيين بتأليف الحكومة الى "الالتفات الى كوننا لا نملك ترف المناكفات ولا المحاصصات"، مشددة على "ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة من اجل ادارة الازمة ومنع الانهيار الشامل"، محذرة من "حصول انفجار اجتماعي كبير يجعل لبنان مهددا ككيان ووطن".

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