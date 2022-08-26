كنعان التقى فرونتسكا واستكمال للاصلاحات التشريعية

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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة ، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا ، وعرض معها للتطورات الراهنة ومسار التشريعات الاصلاحية والخطوات الآيلة الى استعادة لبنان عافيته.وكان التوافق تاماً لجهة تثمين ما تم انجازه حتى اليوم في المجلس النيابي ولضرورة استكمال اقرار الاصلاحات المطلوبة ضمن خطة انقاذية واضحة ومكتملة للاستفادة من اللحظة الدولية المؤاتية لدعم لبنان.