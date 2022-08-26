المرتضى: لبنان في غمرة صراع والوحدة والاستنفار قدر الاحرار حتى احراز النصر الاكيد

صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الموقف الآتي في ضوء الاوضاع العامة لا سيما تلك المرتبطة بالوضع مع العدو الاسرائيلي: " لبنان في غمرة صراع كبير للدفاع عن ثروته. اليقظة واجبة، والاستنفار لمنع الاعتداء مطلوب من جميع المواطنين، والوحدة في مواجهة التحديات قدر الأحرار حتى إحراز النصر الأكيد".

كذلك استقبل المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم ، وفدًا من جمعية "تراث بيروت "ضم انعام خالد و كريم قليلات، حيث وضعاه في اجواء الاتصالات التي تجريها الجمعية لتأمين التمويل الممكن والمساهمة في مشروع ترميم قصر البيكاديللي .وكانت مناسبة تم خلالها البحث في نشاطات الجمعية على صعيد حفظ التراث وتم الاتفاق مع الوزير على تنظيم فعالية تراثية بيروتية في 26 من شهر تشرين الثاني المقبل برعاية الوزير المرتضى الذي قرر ان يكون هذا التاريخ من كل عام موعدا لاحياء تراث :"مدينة بيروت العريقة التي تعكس تراث الوطن ككل ."وتطرق اللقاء الى موضوع السعي الى إطلاق اسماء بعض الشخصيات الثقافية والادبية والفنية الوطنية اللبنانية على عدد من الشوارع في العاصمة بيروت .