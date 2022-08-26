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لبنان

لحود اعلن استمرار وزارة الزراعة في تنظيم ايام لتسويق المنتوجات

Lebanon 24
26-08-2022 | 09:15
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أعلن المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود في تصريح، ان "وزارة الزراعة مستمرة في تنظيم ايام للمنتوجات الزراعية النباتية والحيوانية والمونة والمطبخ اللبناني في لبنان والخارج"، لافتا الى ان "هدف هذه الايام، مواكبة المزارع اللبناني في تسويق انتاجه في الاسواق المحلية والخارجية، بعد احترامه النوعية والمواصفات المطلوبة".
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واشار الى ان وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن وفريق عمل الوزارة، "قاموا بكل الاتصالات والجهود اللازمة لزيادة الصادرات الزراعية الى الاسواق الخارجية وازالة العراقيل امام ذلك، وسيستمرون بفتح اسواق جديدة للصادرات اللبنانية لادخال العملة الصعبة وتحفيز المزارعين على الصمود في قراهم في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا الانتشار اللبناني الى "التكامل والتعاون مع وزارة الزراعة لتسويق الانتاج اللبناني".

كما اعلن لحود ان الوزارة "تنظم يوما جديدا للتفاح اللبناني في تشرين الاول المقبل، بعد تنظيمها ايام التفاح اللبناني في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١،  كما تنظم يوما للعسل اللبناني في تشرين الثاني المقبل واياما متنقلة لزيت الزيتون اللبناني في كل المحافظات، بعد تنظيمها ايام زيت الزيتون في لبنان وكندا، واستمرارها في تنظيم ايام المونة والمطبخ اللبناني في لبنان والخارج بعد ان نظمت اياما في كل المناطق اللبنانية والبرازيل وهنغاريا والامارات العربية المتحدة".

وحيا لحود الوزير الحاج حسن ووزراء الزراعة المتعاقبين وفريق عمل الوزارة، على "حرصهم الدائم على الوقوف الى جانب المزارع اللبناني على الرغم من الامكانات الصعبة، ودعمهم في تسويق المنتوجات الزراعية النباتية والحيوانية والمونة والمطبخ اللبناني"، مشيدا بـ"تعاون وزارة الخارجية والمغتربين والسفارات والبعثاث اللبنانية والملحقين الاقتصاديين والمنظمات الدولية والهيئات المانحة لتعاونهم في دعم القطاع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية".

 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

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