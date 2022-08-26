الخوري بحث مع السفير العراقي في التعاون القضائي بين البلدين

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إستقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة ،سفير العراق لدى لبنان حيدر شياع البراك في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.وتطرق البحث خلال اللقاء الى استمرارية تفعيل سبل التعاون الثنائي على الصعيدين القضائي والحقوقي بين لبنان والعراق.