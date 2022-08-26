مواد غذائيّة من تركيا للأجهزة الأمنية

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بتاريخ 25-8-2022 وفي مرفأ طرابلس، تم تسليم هبة مقدمة من هيئة إدارة الكوارث التركية (AFAD) عبارة عن /511/ طناً من المواد الغذائية لصالح الأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، قوى الامن الداخلي، الأمن العام، الدفاع المدني وأمن الدولة، وذلك بحضور السفير التركي في لبنان السيّد علي باريش اولوسوي، رئيس الهيئة العليا للإغاثة في تركيا (AFAD) السيّد يونس سازار، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، العقيد سامي ناصيف ممثلاُ معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رئيس وحدة الخدمات الاجتماعية العقيد فرنسوا رشوان ممثلاً المدير العام لقوى الامن الداخلي، مدير عام وزارة النقل ورئيس مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام، المقدم عازار الشامي ممثلاُ المدير العام للأمن العام، العقيد فادي مواس ممثلاُ المدير العام لأمن الدولة، والسيد صفا زيادة ممثلاُ المدير العام للدفاع المدني وعدد من الفعاليات.وكانت كلمة للواء خير شكر فيها هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية على هذه الهبة، وأضاف ان هذا إذا ما دل على شيء فإنه يدل على عمق الأخوة والصداقة، وعلى ما تحمله في قلبها من محبة وتقدير لبلدها الثاني لبنان.ثم تحدث رئيس (AFAD) وأبلغ الحضور السلام من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية التركي، وقدم التعازي للشعب اللبناني عامة وأهالي شهداء مرفأ بيروت. وأضاف انه بعد الازمة الاقتصادية التي أصابت لبنان وبتعليمات من الرئيس التركي قمنا بحملة الخير لمساعدة الاجهزة الامنية اللبنانية وهذه الباخرة الثالثة كهبة للأجهزة الامنية ونأمل ان تسد مساعدتنا هذه ثغرة ولو بسيطة لاحتياجات القوى الأمنية اللبنانية.من جهته، اعتبر المفتي إمام أن تركيا كالبحر تحمل العطاء والخير لشعوب العالم، تركيا دولة تتعامل معنا بالبعد الإنساني مع جيرانها ومحيطها ومع كل حاجة في انحاء العالم من كوارث طبيعية وغير طبيعية نجد تركيا في طليعة الداعمين والمساعدين.في الختام ألقى مدير عام وزارة النقل ورئيس مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر كلمة رحب فيها بالسفير التركي والحضور، معتبرا أن هذه المساعدة توضح اهتمام الجمعيات التركية والدولة التركية بلبنان وشعبه.