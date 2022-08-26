حميه: رفع مكتب القاع الجمركي من فئة ثانية إلى فئة أولى

قال وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه: "‏ضمن رؤيتنا لتسهيل حركة النقل وتصدير البضائع من لبنان نحو العالم، وتنشيطا للدورة الاقتصادية عند المزارعين والمصدرين، بخاصة عند الأهل في البقاع، فقد صدر بالأمس 25-8-2022 المرسوم رقم 9912، والقاضي برفع مكتب القاع الجمركي - البقاع، من فئة ثانية إلى فئة أولى".

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